Shuhet ish-kryeministri i parë i Kosovës

Bajram Rexhepi, ish-kryeministër i parë i Kosovës, ka ndërruar jetë dje në një spital të Turqisë. Ai do të varroset sot me ceremoni shtetërore në vendlindjen e tij në Mitrovicë, shkruan sot Gazeta "Zëri"

Ish-kryeministri i parë i Kosovës, Bajram Rexhepi, ka ndërruar jetë të hënën në një spital të Turqisë, ku ndodhej për një kohë të gjatë, pas një sulmi që kishte pësuar në tru. Trupi i pajetë i tij do të sillet të martën në mëngjes, përderisa pasdite do të varroset me ceremoni shtetërore në vendlindjen e tij në Mitrovicë.

Pas konfirmimit të lajmit për vdekjen e Rexhepit Qeveria e Kosovës, nën udhëheqjen e kryeministrit në detyrë, Isa Mustafa, ka themeluar një këshill të veçantë për organizimin e ceremonisë mortore të ish-kryeministrit Rexhepi, i cili ka ndërruar jetë në moshën 63-vjeçare, shkruan "Zëri".

Rexhepi ishte lindur më 3 qershor të vitit 1954 në Mitrovicë.

Në vitin 1979 kishte përfunduar studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet pasuniversitare i ka përfunduar në vitin 1985 në Zagreb.

Gjatë luftës së viteve 1998-99 Rexhepi iu bashkua Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe kaloi tre muaj në male duke shërbyer si mjek në Zonën Operative të Shalës.

Ndërsa pas luftës Rexhepi shërbeu si kryetar i Këshillit Bashkiak të Mitrovicës dhe kryetar i Mitrovicës së Jugut.

Më 4 mars të vitit 2002, pas tre muaj bisedimesh dhe me ndërmjetësimin e ish-kryeadministratorit të atëhershëm të Kosovës, Michael Steiner, Kuvendi i Kosovës zgjodhi Bajram Rexhepin si kryeministrin e parë të Kosovës, ndërsa Ibrahim Rugova ishte zgjedhur president i Kosovës.

Ndërsa gjatë periudhës 2010-2014 Rexhepi ka qenë ministër i Brendshëm i Kosovës