Fryma e 11 qershorit do të vazhdojë edhe në zgjedhjet lokale

Megjithëse i cilësojnë si më specifike, analistët kosovarë thonë se fryma e ndryshimit në zgjedhjet e 11 qershorit do të përcillet edhe në ato lokale, më 22 tetor, shkruan sot Gazeta "Zëri"

Rezultati i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare do të lërë gjurmë edhe në zgjedhjet lokale të 22 tetorit.

Ndërrimi drastik i rangimit të blloqeve politike në vend pritet që të reflektojë jo pak edhe në zgjedhjet lokale.

Sipas njohësve të çështjeve politike në vend zinxhiri i ndryshimit, i filluar më 11 qershor, do të vazhdojë ta prekë vendin kronologjikisht deri në nivelin lokal, shkruan tutje gazeta "Zëri".

Duke qenë kështu, politologët theksojnë se lëvizja “Vetëvendosje” mund të befasojë me rezultat, siç bëri në zgjedhjet qendrore.

Madje ata mendojnë se rritja e “Vetëvendosjes” mund ta qesë atë si partinë e parë në zgjedhjet e 22 tetorit.

Megjithatë, analistët mbesin skeptikë sa i përket kapacitetit të qeverisjes lokale që “Vetëvendose” posedon, sepse, siç thonë ata, kjo parti ende ka deficit kapacitetesh njerëzore për t’i sfiduar seriozisht pushtetet lokale.

Përkundër kësaj, në partinë e Visar Ymert shprehen të gatshëm t’i marrin në dorë frerët e pushtetit lokal.

E përveç LVV-së, e bindur në fitoren e zgjedhjeve lokale është edhe PDK-ja.

Sipas tyre bastionet e saj nuk do lëkunden jo vetëm në këto zgjedhje lokale, por as në 20 vjetët e ardhshme.