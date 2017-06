Fungo në Bruksel: Gjykata Speciale paraqet sfidë për sigurinë në Kosovë

Në Kosovë ka shumë sfida për sigurinë, ndërsa gjendja e përgjithshme në rajon mund të bëhet shumë e brishtë dhe e paqëndrueshme me shpërthimin e shpejtë të dhunës, paralajmëroi në Bruksel komandanti i KFOR-it, gjenerali Giovanni Fungo, transmeton "Zeri.info".

Siguria e Kosovës është e lidhur me stabilitetin dhe sigurinë e të gjithë zonës së Ballkanit Perëndimor, kurse në Kosovë "çdo ditë përballemi me sfidat e tensioneve politike dhe multi-etnike, ekstremizmin fetar, problemet e refugjatëve dhe emigrantëve, si dhe ndikimin rus", ka thënë në Parlamentin Evropian komandanti i forcave të NATO-s në Kosovë.

Ai në një diskutim në lidhje me situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor në Nënkomitetin për Siguri dhe Mbrojtje shpjegoi se "ka një ndikim të fortë të Rusisë në rajon, edhe pse nuk ka dëshmi të ndërhyrjes së drejtpërdrejtë të Moskës".

Siç theksoi komandanti i KFOR-it, "fjala është në thelb për një ndikim indirekt, me një mesazh të fortë në favor të nacionalizmit serb, duke mbështetur elitën, e cila është e shoqëruar nga një mori të “lajmeve të rreme”.

Gjenerali Fungo theksoi se "tensionet politike dhe ndëretnike ndikojnë te të gjithë njerëzit në rajon", duke paralajmëruar se "tensionet mes grupeve etnike kanë ndodhur veçanërisht edhe në Kosovë në muajt e fundit".

Dhe bëhet fjalë, sipas komandantit të KFOR-it, nga "shenjat e luftës, beteja pa armë, e cila sillet rreth një shumëllojshmërie të simboleve, dhe e cila mund të largohet lehtë nëse nuk do të kishte ndikim të medias".

Këto janë, tha ai, sidomos ura në Mitrovicë, treni propagandues dhe të ngjashme, por ka paralajmëruar se ekziston rreziku që situata lehtë mund të eskalojë drejt dhunës.

Gjenerali italian theksoi se siguria është shqetësuese duke marrë parasysh faktin se 366 luftëtarë islamikë nga Kosova shkuan të luftojnë kundër terroristëve, përcjell "Zeri.info".

Rritja e ekstremizmit fetar dhe radikalizmit, shpjegoi ai, " ka rezultuar për shkak të varfërisë dhe papunësisë".

Komandanti i forcave të NATO-s në Kosovë, tha se autoritetet në Prishtinë miratuan një sërë masash institucionale dhe ligjore për të parandaluar atë.

Por ai paralajmëroi në lidhje me problemin se "gjatë muajve të ardhshëm një numër i luftëtarëve islamikë do të dalin nga burgu dhe do duhet të jenë të përfshirë në shoqëri, e cila do të përbëjë një sfidë të vërtetë".

Gjenerali Fungo tha se hetimi dhe ndjekja penale e krimeve të luftës në Kosovë nga viti 1998 deri në vitin 2000 paraqet një sfidë të sigurisë ", e cila mund të ndryshojë situatën këtë vjeshtë, kur ajo të fillojë dhe mund të ketë probleme gjatë vitit".

"Të gjithë këta faktorë padyshim kërcënojnë sigurinë në Kosovë, ndaj së cilës fuqishëm ndikon dhe pasiguria politike pas zgjedhjeve të Kosovës dhe problemet e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit".

"Ka edhe kërcënime shumë të rrezikshme në lidhje me ekstremizmin, gjithashtu edhe çështja e transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri, e cila kundërshtohet me vendosmëri në Beograd", vuri në dukje Fungo, duke shtuar se “rezultati i kësaj është i paqartë”.

Komandanti i KFOR-it ka vënë në dukje problemet ekonomike në Kosovë dhe theksoi se "të gjitha këto elemente mund të çojnë në një përkeqësim të situatës tashmë të ndjeshme të viteve të fundit, me rritjen e jostabilitet në Kosovë dhe tërë Ballkanin Perëndimor".

"Për shkak të gjithë kësaj", paralajmëroi ai, "situata e përgjithshme mund të bëhet shumë e brishtë dhe e paqëndrueshme në rajon me shpërthimin e shpejtë të dhunës, e cila është mjaft e mundshme", transmeton "Zeri.info".

Komandanti i forcave të NATO-s në Kosovë tha gjithashtu se misioni i BE-së EULEX është "partner thelbësor për KFOR-in, me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare ... që e bën të mundur për të përshpejtuar progresin dhe stabilitetin e Kosovës drejt anëtarësimit në BE".

Ai tha se për stabilitetin dhe paqen në Kosovë është i rëndësishëm dialogu Beograd-Prishtinë dhe normalizimi i marrëdhënieve mes dy palëve.

Gjenerali dëshiroi për të theksuar se "KFOR-i është duke punuar në mënyrë të paanshme" në ruajtjen e sigurisë së, duke thënë se "shqiptarët e shohin KFOR-in si një garanci e mbrojtjes kundër rrezikut të huaj, ndërkohë që serbët e Kosovës e konsiderojnë misionin kryesisht si forcë e sigurisë brenda Kosovës".

"KFOR-i në praktikë është duke punuar në ruajtjen e sigurisë dhe mbrojtjes në Kosovë, por njëkohësisht projekton sigurinë dhe stabilitetin në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor," tha në fund komandanti i forcave të NATO-s në Kosovë. /ZËRI/