Në këto vende do të ketë ndërprerje të rrymës ditët në vijim

KEDS nëpërmjet një njoftimi për media ka njoftuar për disa shkyçje që do të behën në ditën në vazhdim, për shkak të punimeve që do të kryen kjo kompani, transmeton "Zeri.info".

Më poshtë mund të shihni vendet përkatëse dhe koha se kur do të ndalet rryma, sipas rradhitjes së KEDS.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10kV Petrova (Kodi: 41046002) prej orës 12:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Ahmet Shtimja dhe fshatrat: Petrovë, Reçak (nje pjesë) dhe Mullopolc.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja dhe montimi i shtyllave të TL në "Petrovë " për projektin KEDS 2017 LOT8.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 23.06.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Bablaku (Kodi: 41000001) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kojskë, Rubovc, Tërrn, Bablak, Surqinë, Mirash, Cërnillë dhe konsumatorët komercialë të kësaj daljeje 10kV.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i ndarësit të linjës 10kV në fshatin Tërrn.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Magure do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Drenica (Kodi: 41048001) prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Rrezez ( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmir.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrim i shtyllave.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Shala (Kodi: 71074001) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka,Tuneli i Parë, Kutllofci, Mazhiqi, Rashani, Tërstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 23.06.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Gremniku (Kodi: 52000011) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gremniku, Dollci, Qupeva, Vlljaku, Dushi, Sferka, Perqeva, Rastoka, Këpuzi dhe Qeskova.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave të tensionit të mesëm.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 23.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Gjinovci (Kodi: 32000003) prej orës 14:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqani, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:Ntsh Leshan, Mishtorja Beni Shirokë, Geni Com Oil, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit sipas projektit ,,Zgjerimi i rrjetit 2017 " Lot 10.

2.

Më 23.06.2017 në NS 110/35/10 kV Prizren 1 do të ndërprehet:

· LP 35kV Pirana (Kodi:300340 ) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding, Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbica e ulet I, Serbica e ulet II, Lagjeja Medvec, Pompat e Ujit, Randobravë, Retije e Ulët, Retije e Epërme, Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Sep. "10Maji", Sep. "Agimi", Sep. "Isa Rexhepi", Sep. "Arbëria", Sep. "Kag-Asfallt" dhe N.P.T "Soni-Com", Hasi 1, Pirana, Grupi i Biznesit dhe Tjegullorja.

Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosja e një shtylle të rrjetit me tension 35kV.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Dragash do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Restelica (Kodi: 30036002) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubovishta, Kukjani, Vranishta,Restelica, Mlika, Glloboqica, Krusheva, Zlipotoku dhe Orqusha.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Në NS 35/10 kV Gjakova I më 23.06.2017 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Skivjani (Kodi: 80080009) prej orës 13:00 deri në orën 17:00.

Më 24.06.2017 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Skivjani (Kodi: 80080009) prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dyjakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të reja betoni të tensionit të lartë për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Dobroshi (Kodi: 80080007) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobrosh, Hereç, Rr.Lekë Dukagjini, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë(një pjesë), Pacaj, Rr.Pashko Vasa, Skivjan (një pjesë) dhe Stubull.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Ereniku (Kodi: 80080011) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Fehmi Agani, Lugbunari, Nënë Tereza, Qerim, Sadik Pozhegu dhe Wesley Clark.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi dhe demontimi i shtyllës TM në fshatin Qerim.

3.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Raq-Moglica (Kodi: 81083017) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shote Galica dhe fshatrat: Brekoc, Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

3.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Denji (Kodi: 82081007) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi dhe zëvendësimi i shtyllës së drurit në atë të betonit afër TS Polluzha I, si dhe vendosja e shtyllave te reja të betonit të tensionit të lartë për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“.

4.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Caralluka (Kodi: 82082001) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.603 Adem Jashari (një pjesë), Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.606 Pavarësia (1 konsumatorë), Rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumatorë), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë, Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja e ndërprerjes: TS Pompa H. Mazreku- revizion komplet i TS-it; pastrimi I TS-it; kontrollimi I vajit të TR-it; ndërrimi i bazave të dëmtuara 10kV; kontrollimi i ndërprerësve TU, ndërimi i përçuesve të dëmtuar, testimi I mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthines etj.

5.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Mirusha (Kodi: 82082002) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.603 Adem Jashari, rr.Imer Krasniqi, rr.605 Hamdi Berisha, rr.606 Pavarësia, fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë) dhe Turjakë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçjes, revizion i kthinës etj.

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Badovc do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Mramor-Slivovë (Kodi: 10014001) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marecit dhe Mareci.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Fushë Kosovë do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Miradi e Epërme (Kodi: 15018019) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë Miradia e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

2.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Plemetini (Kodi: 15019003) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Plemetini, Hamidia, Bivolaku, Gllavotini, Strovci, Zhilivoda, Bequku dhe Millosheva (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Premontim i shtyllave në LP 10 kV.

3.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërprehet:

· LP 35kV Bivolaku (Kodi:150200) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë Iber-Lepenci-Hamidia.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i transformatorëve matës rrymor.