Huffington Post: Kosova duhet të ketë ushtrinë e saj

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) duhet të transformohet në një ushtri me kapacitet të plotë dhe të integrohet në Partneritetin për Paqe të NATO-s (PfP), i cili përgatit vendet për anëtarësim të plotë në NATO. FSK-ja u krijua shumë shpejt pasi Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008. Kjo është një forcë e vogël, e armatosur lehtë e sigurisë dhe e mbrojtjes civile, e ngjashme me një roje kombëtare.

Ajo përfshin 2,500 anëtarë, të pajisur me pushkë dhe automjete të blinduara të lehta. Misioni i FSK-së është i kufizuar në reagimin ndaj krizave; Duke iu përgjigjur fatkeqësive natyrore; Kryerjen e kërkimit dhe shpëtimit; asgjësimin e armëve shpërthyese; Dhe kontrollimin e materialeve të rrezikshme. FSK gjithashtu intervenon në rast të zjarreve dhe kryen detyra të tjera humanitare.

FSK tashmë bashkëpunon me NATO-n. Ajo u mentorua nga KFOR-i, forca paqeruajtëse ndërkombëtare e NATO-s për Kosovën. Gjithashtu merr ndihmë nga Ekipi i Ndërlidhjes dhe Këshillimit të NATO-s, duke ndërtuar kapacitete për të sjellë FSK-në në linjë me standardet e NATO-s. Një FSK e re dhe e përmirësuar do të ishte një aset i sigurisë, përcjell zeri.info.

Ajo mund të marrë pjesë në misionin paqeruajtës të NATO-s në Afganistan. Ajo gjithashtu mund të ofrojë ekspertizë për de-minim në Qendrat e Kombeve të Bashkuara për Veprimin ndaj Minave. Shtetet e Bashkuara deri tani kanë kundërshtuar transformimin e FSK-së në një ushtri kombëtare, për shkak të shqetësimit se krijimi i një ushtrie të Kosovës mund të prishë paqen e paqëndrueshme mes Kosovës dhe Serbisë. Politika e SHBA-së po evoluon, duke reflektuar ndryshimet në terren. Uashingtoni është i shqetësuar se Serbia është duke nxitur shkëndijat e tensionit etnik, si dhe për ndërhyrjet dhe provokimet e Rusisë. Serbia në njërën anë paraqitet e përkushtuar ndaj dialogut Beograd-Prishtinë, por nxit konfliktin në Mitrovicë, një territor në veri të Kosovës, ku serbët sfidojnë sovranitetin e Kosovës përmes strukturave paralele private.

Serbia bëri përpjekje që një tren rus me imazhe dhe slogane nacionaliste ku shkruhej "Kosova është Serbi" të udhëtojë nga Serbia në Mitrovicë në janar të vitit 2017. Politikanët serbë kërcënuan me veprim ushtarak kur treni u ndal në kufi. Beogradi bllokon Kosovën që të fitojë njohje më të madhe globale. Serbia dhe Rusia koordinuan një fushatë për të parandaluar hyrjen e Kosovës në UNESCO. Serbia dhe Rusia kanë bashkëpunim të gjerë të sigurisë. Rusia kohët e fundit ka transferuar avionë luftarakë dhe armë të tjera të sofistikuara në Serbi, duke përfshirë raketat sipërfaqësore dhe ato ajrore. Rusia ngriti një bazë të inteligjencës në Nish si një kundërpeshë ndaj NATO-s.

Rusia ishte pas një përpjekjeje grushtshteti në Malin e Zi në nëntorin e kaluar, me qëllim parandalimin e anëtarësimit të Malit të Zi në NATO. Dy rusë u arrestuan për koordinimin e operacionit nga Serbia dhe komplotimin për të vrarë kryeministrin e Malit të Zi. Në prill, mbështetja e Rusisë për ultranacionalistët në Maqedoni pothuajse çoi në një luftë civile. Sipas Federica Mogherini, shefe e politikës së jashtme të BE-së, sulmi ndaj parlamentit kishte për qëllim të nxiste grindjet ndëretnike. Mogherini paralajmëroi për një "konfrontim gjeopolitik" me Rusinë.

Ka mijëra trupa amerikane në Kampin Bondsteel në Ferizaj, në Kosovën Lindore. Dislokimi i tyre ndihmon në ruajtjen e stabilitetit dhe shërben si një shteg i ashpër kundër agresionit. Shtetet e Bashkuara duhet ta bëjnë Kosovën një prioritet më të madh në strategjinë rajonale të sigurisë. Kosova është një aleat i besueshëm. Është pro-amerikane e fuqishme dhe pro-NATO. Ndërtimi i kapaciteteve të Kosovës do të lejonte që Kosova të siguronte më mirë sigurinë e vet, duke plotësuar KFOR-in. Serbët e Kosovës kundërshtojnë instiktivisht bashkëpunimin e Kosovës me NATO-n. Ata kanë kujtime të hidhura të ndërhyrjes së NATO-s në vitin 1999, shkruan "Zeri".

Transformimi i FSK-së në një ushtri kombëtare duhet të bëhet me kujdes për të shmangur hapjen e plagëve të vjetra. Kjo kërkon një proces transparent dhe ligjor. FSK u krijua bazuar në kushtetutën e Kosovës. Statusi i saj mund të ndryshohet nëpërmjet një amendamenti kushtetues, me mbështetjen e dy të tretave të parlamentit. Përpjekja serioze për të bindur serbët e Kosovës do të dërgonte një mesazh pozitiv.

Ndërkohë me zbutjen e shqetësimeve të tyre, serbët e Kosovës nuk kanë drejtë vetoje. Ata duhet të respektojnë vendimin e Kosovës. Serbët e Kosovës do të kuptojnë se interesat e tyre mbrohen nga bashkëpunimi i Kosovës me NATO-n, e cila vepron si një pengesë për ndërhyrjen e huaj. Provokimet ruse që kanë për qëllim shkaktimin e konfliktit në mes të Kosovës dhe Serbisë vënë serbët e Kosovës në rrezik.

Ballkani Perëndimor mbetet një kuti postare. Rendi ndërkombëtar ruhet përmes një Kosove të fortë, të qëndrueshme dhe sovrane. David L. Phillips është Drejtor i Programit për Ndërtimin e Paqes dhe të Drejtave në Institutin e Studimit të të Drejtave të Njeriut të Universitetit Columbia. Ai shërbeu si Këshilltar i Lartë për Stabilitetin Rajonal në Byronë e Çështjeve Evropiane të Departamentit të Shtetit nën presidentin Bill Clinton. Ai është autor i librit, Çlirimi i Kosovës: Diplomacia Shtrënguese dhe Ndërhyrja e SHBA-së. /ZERI/