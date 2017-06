AKR-ja, urë lidhëse për koalicionin LAA-'Vetëvendosje'

Zërat se Aleanca Kosova e Re do ta ndihmojë PAN-in për t’i siguruar numrat e nevojshëm që ta formojë Qeverinë dhe të futet në koalicion me ta i ka mohuar kategorikisht numri dy i kësaj partie, Korab Sejdiu. Sipas tij, AKR-ja konsideron secilin opsion qeverisës, i cili në formatin e tij nuk do ta përfshinte PDK-në.

Madje në një intervistë dhënë “Zërit” Sejdiu ka shprehur haptas se partia e tij do të mundohet të shërbejë si urë lidhëse për përafrim dhe një koalicion mes LAA-së dhe “Vetëvendosjes”. ..(Intervistën e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)