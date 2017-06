Takim konsultativ për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, pret nesër në takim konsultativ përfaqësuesit e subjekteve politike për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale.

Takimi me përfaqësuesit e subjekteve politike do të jetë i hapur për media dhe do të fillojë në ora 9.00, në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës.