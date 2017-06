Manza: Ushtria të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese

Ministri i FSK-së, Haki Demolli është takuar me zëvendës ndihmësin e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, John Manza.

Demolli falënderoi Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s zotin Jens Stoltenberg për letrën që i ka dërguar kryeministrit të Kosovës zotit Isa Mustafa, ku janë identifikuar mundësitë e thellimit të bashkëpunimit, e ku ne synojmë që të arrihet partneriteti i bashkëpunimit në mes Kosovës dhe NATO-s në fushën e sigurisë.

Ai theksoi bashkëpunimin e mirë me vendet e regjionit, me ushtritë e vendeve mike, veçanërisht me Gardën kombëtare të Ajovës dhe bashkëpunimin e mirë me KFOR-in përmes ushtrimeve të përbashkëta, transmeton Klan Kosova.

Temë me rëndësi ishte ajo transformimit të FSK-së në Forca të Armatosura të Kosovës, ku ministri Demolli ritheksoi se vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese duhet të bëhet ky ndryshim.

Por sipas tij, procesi ka ngelë edhe më tej kusht i vendimmarrjes politike, e cila varet nga votat e deputetëve serb e që ngelet sfidë edhe për legjislaturën e ardhshme.

Në fjalën e tij Komandanti i FSK-së gjenerallejtënant Rrahman Rama theksoi se transformimi i FSK-së po e pret vendimin politik.

Manza theksoi se, transformimi i FSK-së duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe të mos jetë proces i ngutshëm por ecje me hapa të sigurt.

Ai u shpreh se letra e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Stoltenberg është dëshmi e përkrahjes që NATO i jep FSK-së.