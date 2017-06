Rama komenton takimin e Bashës me Trump: Edhe ai si Bleona…

Kryeministri Rama ka komentuar takimin e kreut të PD­së, Lulzim Basha me Presidentin amerikan, Donald Trump.

Duke folur në “Xing me Ermalin” Rama e krahasoi Bashën me Bleona Qeretin, këngëtaren e famshme që është zhvendosur në SHBA. “Edhe ai si Bleona. Sa bëri një foto me Trumpin dhe kaq”, tha Rama. Më tej Mamaqi iu përgjigj: “Edhe Bleona ka paguar 20 mijë euro?”. “Atë s’e di unë”, tha Rama.