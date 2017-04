Gecaj propozon përjashtimin e Bulliqit nga LDK-ja

Zëvendësministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Bajram Gecaj, është i mendimit që duhet përjashtuar nga LDK, bashkëpartiaku i tij, Shpejtim Bulliqi.

Ai në emisionin InfoBox të RTV Dukagjinit, tha se Bulliqi e ka keqpërdor elektoratin e LDK-së, deri sa në Këshillin e Përgjithshëm të këtij subjekti, nuk votoi kundër këtij demarkimi.

“Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka larguar asnjë herë asnjë individë, zakonisht janë larguar vetë nga kjo parti. Pra, kjo do të përbënte një precedent për LDK-në. Se a janë të gatshme organet e partisë ta bëjnë këtë, unë nuk mund të ta them, por unë personalisht do ta bëja”, tha ai.

Këshilltari i Kryeministrit më tej, tha se AAK e ka vet fajin që tani nuk është në qeverisje, duke aluduar në insistimin që në kohën e VLAN-it, ta ketë kryeministrin.

Gecaj foli edhe për vijat e kuqe të subjektit të tij, duke thënë se të tilla nuk ka as për Vetëvendosjen.

“100% s’kam dyshim, sepse Shpend Ahmeti nuk ka arrit asnjë premtim të tij ta materializoj, përpos atyre kunjave dhe kifleve. Absolutisht asgjë tjetër.”

Por, kryetarin e Prishtinës që vjen nga radhët e VV-së, Shpend Ahmetin është i bindur se do ta mposht kandidati i LDK-së në zgjedhjet lokale.