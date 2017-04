Blerja e helikopterëve, lajm kryesor në Serbi: Kosova po armatoset (Foto)

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa sot ka njoftuar se është caktuar një ekip ndërministror i cili do të bëj identifikimin e nevojave shtetërore për blerjen e helikopterëve.

Në takimin që e pati Mustafa me disa ministra u vendos që këta helikopterë të blihen nga kompanitë më prestigjioze në botë.

Ky lajm nuk iu ka ikur mediave serbe, të cilat sot gjatë gjithë ditës kanë raportuar se shteti i Kosovës shumë shpejtë do të bëhet me helikopterë, transmeton lajmi.net

Agjencia e lajmeve Tanjug, gjatë ditës ka cituar Mustafën duke thënë se helikopterët do t’i nevojiten Kosoës për raste emergjente.

Për këtë çështje kanë raportuar edhe Blic dhe Telegrafi i Serbisë.

Telegraf, ka shkruar se për blerjen e këtyre helikopterëve duhet të kryhen procedurat në bashkëpunim me NATO-n dhe KFORI-n, me të cilët do të dakordohet edhe për trajnimin e pilotëve.

Kurse Blici serb shkruan se për investimet në helikopterë kishte folur edhe presidenti Hashim Thaçi, i cili kishte premtuar blerjen e pesë të tillëve nga Turqia.

Në takim ku u vendos për blerjen e këtyre helikopterëve përveç kryeministrit Mustafa morrën pjesë edhe zëvendëskryeministri, Hajredin Kuçi, ministri i FSK-së, Haki Demoli, ai i shëndetësisë Imet Rrahamni, ministri i brendshëm Skender Hyseni, komandantit i FSK-së, Rrahamn Rama, dhe drejtori i Policisë, Shpend Maxhuni, shkruan lajmi.net

Krerët shtetërorë të Kosovës, kanë premtuar se gjatë këtij viti do të bëhet transformimi i FSK-së në Ushtri, ku këta helikopterë do të jenë më se të nevojshëm.