Daçiq: BE-ja, SHBA-të dhe Britania të mos heshtin për deklaratat e Ramës

Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dacic pas deklaratës së kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama për krijimin e Shqipërisë së Madhe, ka thënë se kjo paraqet kërcënim të madh për paqen dhe stabilitetin në Ballkan, por edhe në Europë

Ministri serb, Ivica Dacic ka thënë se deklarata e Edi Ramës për Shqipërinë e Madhe paraqet kërcënim për rajonin, por edhe për Europën, shkruan b92, transmeton Gazeta Express.

“I kërkoj komunitetit ndërkombëtar, çfarë do të ndodhte nëse Vucic kërkon krijimin e Serbisë dhe Republikës së Serbisë nëse nuk hyjmë në BE? Jam i sigurt se të gjithë do të dëgjonim akuza ndaj Serbisë”, ka thënë Dacic.

“Për këtë arsye pyes BE’në, SHBA’në, Britaninë e Madhe dhe të tjerët, deri kur do të heshtni kur dikush kërcënon Serbinë? Apo heshtja është pjesë e miratimit?”, ka thënë Dacic.