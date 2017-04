'Do të kërkojmë drejtësi deri në fund'

Ata të cilët po vazhdojnë akoma të kërkojnë drejtësi për vajzën e tyre janë familja Zhubi. Nëna e së ndjerës Zhubi, Ganimete Lloqani, ka thënë për “Zërin” se që nga fillimi e kanë ditur se nuk bëhej fjalë për vetëvrasje.

Ajo e dënoi vendimin e Prokurorisë në të cilin thuhej se e ndjera Dafina Zhubi ka kryer vetëvrasje. Nëna e Dafinës tha se do ta kërkojnë drejtësinë derisa dorasi ta pranojë krimin, shkruan gazeta Zeri.

“Nuk është e vërtetë që ajo ka bërë vetëvrasje, se s’ka pas arsye ajo me bë vetëvrasje. Unë krejt kohën jam marrë edhe me Prokurorinë, ata e kanë lëshuar dorasin edhe s’kanë dashtë me ditë më tepër. Unë do të vazhdoj të kërkoj drejtësi deri në fund kam për t’i shkuar rastit derisa të gjejë kriminelin, që ka me dhënë deklaratë se kjo nuk është vetëvrasje”, deklaroi ajo.

Ajo tha se nuk kanë informacione sesi ka ndodhur. Sipas saj, Prokuroria është nxituar në vendim. Lloqani tha se nuk është takuar me Dafinën dhe nuk ka ditur nëse vajza ka pasur ndonjë problem.

“Na nuk dimë se qysh ka ardhë deri te vrasja, nuk është majtë ndonjë seancë, Prokuroria e lëshon dorasin dhe ai del në liri. Na s’kemi mundur të dimë se çka ka ndodhë atë natë aty. Dëshmitarë nuk kom, për ata nuk mundemi me ditë, me vajzën nuk jemi pa vetëm kur ma kanë sjellë të vdekur në arkivol”, ka përfunduar ajo. /ZERI//.