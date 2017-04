Demarkacioni çon vendin në zgjedhje

Nga numrat që aktualisht ka partneri i koalicionit nuk mjaftojnë për ta kaluar këtë marrëveshje. Ndërkohë që zgjedhjet e parakohshme prej kohësh, pos opozitës, i ka përmendur edhe PDK-ja. Kurse LDK-ja ndonëse vazhdimisht e kishte kundërshtuar një opsion të tillë së fundi nuk ka përjashtuar mundësinë për zgjedhje, shkruan sot, gazeta Zeri.

Marrëveshja e Demarkacionit me Malin e Zi, e cila gati i ka mbushur dy vjet prej se është nënshkruar, mund ta çojë vendin në zgjedhje, po që se sërish dështon së ratifikuari.

Nga numrat që aktualisht ka partneri i koalicionit nuk mjaftojnë për ta kaluar këtë marrëveshje. Ndërkohë që zgjedhjet e parakohshme prej kohësh, pos opozitës, i ka përmendur edhe PDK-ja, partneri kyç i koalicionit qeverisës.

Kurse LDK-ja ndonëse vazhdimisht e kishte kundërshtuar një opsion të tillë, së fundi nuk ka përjashtuar mundësinë për zgjedhje.

Kështu edhe kanë potencuar zyrtarë të qeverisë për “Zërin”, të cilët kanë thënë se Demarkacioni nuk do të duhej të bëhej shkas për zgjedhje, porse një gjë e tillë sipas tyre mund të ndodhë po që se koalicioni PDK-LDK merret vesh mes vete.

Nga ana tjetër, opozita tashmë ka marrë iniciativë për rrëzimin e Qeverisë, përfaqësues të së cilës shprehen të bindur se mocioni do të gjejë përkrahje edhe te partitë në pushtet. Në ndërkohë analistët konsiderojnë se zgjedhje të parakohshme do të ketë detyrimisht...