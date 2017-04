Thaçi: Shumë shpejt do ta padis Serbinë për gjenocid në Kosovë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka përkujtuar masakrat që u kryen në Poklek dhe Çikatovë të Drenicës.

Ai ka thënë se këto ishin përpjekje të Serbisë për spastrim etnik anekënd Kosovës.

Ai ka thënë se këto ishin përpjekje të Serbisë për spastrim etnik anekënd Kosovës.

Postimi i plotë i Thaçit:

Para 18 vjetësh, pas masakrave të njëpasnjëshme dhe përpjekjeve për spastrim etnik anekënd Kosovës, në Poklek të Drenicës forcat serbe vranë dhe masakruan mbi 54 anëtarë të familjes Muqolli dhe Elshani, shumica prej tyre gra, pleq dhe fëmijë.

Në të njëjtën ditë, ato vranë edhe 24 shqiptarë në fshatin Çikatovë e Vjetër.

Edhe sot bashkëndjejmë me dhimbjen e këtyre familjeve. Populli dhe shteti i Kosovës asnjëherë nuk do t'i harrojë këto krime dhe shumë shpejt do ta padis Serbinë për gjenocid në Kosovë. HTH