Arbëreshët e Italisë edhe këtë vit shkëlqyen në festën e Pashkëve (FOTO)

Arbëreshët e Italisë, përkatëisht ata në Hora të Arbëreshëve tashmë kanë bërë traditë parakalimin e tyre me rastin e festës së Pashkëve, të cilët, me kostumet e tyre po tërheqin vëmendjen e të gjithëve, duke i përfshirë edhe mediet prestigjioze, shkruan KultPlus.



Fëmijë, gra e burra sot kanë parakaluar në Horën e Arbëreshëve, të cilët përpos kostumeve shumë të vecanta, ata sot janë parë edhe me plis e me flamurin shqiptar.

