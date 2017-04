Ramushi tregon se kush ia vuri nofkën 'Rambo'

Në emisionin “Fol shqip” në “RTV21” kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka treguar se kush ia ka vënë nofkën “Rambo”.

“Këtë emër ma kanë ngjitur fëmijët e vegjël”, ka thënë Haradinaj. Haradinaj ka falënderuar të gjithë ata shqiptarë që kanë shkuar për ta vizituar në Francë.

Duke iu përgjigjur pyetjes së moderatorit të këtij emisioni se sa është vështirë të qëndron i lidhur në Francë, Haradinaj është përgjigjur:

“Nuk jam i lidhur. Edhe kur kam qenë në pranga s’kam qenë i lidhur, duke e përmbyllur këtë përballje dhe duke ia kthyer një nderë vendit tim do të thotë nuk jam i lidhur. Nuk jam ikur asnjëherë prej drejtësisë as në Kosovë dhe as jashtë”.

Ai ka thënë se shpreson së shumë shpejt do të kthehet në Kosovë dhe do të nis angazhimin e tij në politikë.