Familja Bojku bëhet me shtëpi të re (FOTO&VIDEO)

Pas raportimit të gazetës "Zëri" për gjendjen e rëndë ekonomike të familjes Bojku në Dërvar të Vushtrrisë në artikullin e botuar "Në Vushtrri, prindërit kërkojnë ushqim nëpër kontinjerë për tri vajzat e mitura" të botuar më 16 janar të këtij viti, familja Bojku ka hyrë në shtëpi të re.

Me iniciativën e dy të rinjve vushtrrias Mek Selacit dhe Alban Muliqit, donatorët brenda dhe jashtë vendit kanë dhënë donacione për ndërtimin e shtëpisë së kësaj familjeje, e cila jetonte në një shtëpi të braktisur pothuajse gërmadhë dhe në kushte të rënda ekonomike.

Shtëpia e re është mobiluar në tërësi duke përfshirë të gjitha orenditë e reja të dhomave, aparaturën e kuzhinës...

“Pothuajse për një javë janë grumbulluar mjetet. Kurse pa u bërë tre muaj që nga raportimi për gjendjen e familjes është kryer edhe ndërtimi i shtëpisë . Në emrin tim si dhe të Albanit (Muliqi) si iniciator i falënderojmë të gjithë ata që kanë kontribuar për të zgjidhur problemin për banim të kësaj familjeje”, ka thënë Selaci, raporton Zëri.info.

Përveç shtëpisë së ndërtuar që nga themelet, është ndërtuar dhe një stallë (ahër) për bagëtinë e familjes. Po ashtu është hapur edhe një bunar në thellësi prej 12 metrash.

Selaci ka thënë se shtëpia është lidhur po ashtu dhe me një hidrofor që do ta furnizoj familjen 24 orë me ujë.

"Punë e dorës është kryer pothuajse pa pagesë 90 për qind", ka konfirmuar Selaci duke bërë të ditur se për këtë është punuar dhe nje video në youtube ku përmenden të gjithë donatorët përderisa ai thotë se raportin financiar me të gjitha shpenzimet do t'i dorëzohet familjes për transparencë.

"Për donacionet si fizike, mjete financiare dhe pune dorë, të interesuarit mund të marrin tek familja Bojku", ka thënë ai. /Zëri