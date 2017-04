Avokati i Popullit nis hetimet për kërcënimet ndaj Xharrës

Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve, me seli në New York, ka reaguar për kërcënimet e fundit me vdekje ndaj kryeredaktores së gazetës “Zëri”, Arbana Xharra.

Ky komitet bën thirrje që Policia e Kosovës me shpejtësi t’i hetojë rastet e tilla.

“Policia në Kosovë duhet të hetojë me kujdes dhe me shpejtësi kërcënimet me vdekje ndaj Arbana Xharrës”, ka theksuar ky komitet.

Ata përmendin se kryeredaktorja e gazetës “Zëri”, Arbana Xharra, e cila ka gjetur të vizatuara në muret e banesës së saj disa simbole që i ngjajnë kryqit me një ngjyrë që duket si gjak, ka raportuar për korrupsionin dhe islamikët radikalë.

Ky komitet është një ndër organizatat më të famshme për mbrojtjen e gazetarëve në Amerikë.

Në anën tjetër, Avokati i Popullit Hilmi Jashari, ka nisur hetimet ndaj kërcënimeve që i janë bërë kryeredaktores së gazetës “Zëri” Arbana Xharrës dhe rastet e tjera që kanë ndodhur kohëve të fundit në vend.

Në njoftim thuhet se Avokati i Popullit ka hapur hetim edhe për kërcënimet ndaj kryeredaktores së gazetës “Zëri”, Arbana Xharra.

“Gjithashtu, duke u bazuar në informatat dhe kronikat mediale, Avokati i Popullit ka hapur për hetim ‘Ex Officio’ edhe një numër rastesh të tjera, duke përfshirë kërcënimet ndaj kryeredaktores së gazetës “Zëri”, znj. Arbana Xharra, rastin e foshnjës që gjatë procesit të lindjes në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike ka rënë në dysheme, disa raste që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtjen shëndetësore e sociale të tyre; raste që kanë të bëjnë me përgjegjësinë për mjedisin jetësor”, thuhet në këtë njoftim.

Sipas këtij njoftimi, Avokati i Popullit vlerëson jashtëzakonisht shumë punën e medieve për të vënë në qendër të vëmendjes çështje të ndjeshme dhe me interes publik.