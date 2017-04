Mbi 1.5 miliard euro të hyra vjetore nga diaspora

Ministri i Diasporës, Valon Murati, gjatë një interviste për “Zërin” ka bërë të ditur se të hyrat vjetore nga diaspora në Kosovë kalojnë shifrën prej 1.5 miliard eurosh, duke përfshirë këtu 665 milionë euro remitanca, 676 milionë euro shpenzime të udhëtimit dhe 180 milionë euro investime direkte.

Vendet e rezervuara për diasporën në Kuvendin e Kosovës do të ishin zgjidhja më optimale për përfaqësimin e tyre në institucionet kosovare. Kështu ka thënë në një intervistë dhënë gazetës “Zëri” ministri për Diasporën në Qeverinë e Kosovës, Valon Murati.

Megjithatë, sipas Muratit, kjo iniciativë do të duhet të presë për një kohë, për shkak të vështirësive në ndryshimet kushtetuese dhe vetos së pakicës serbe, gjë që u pa edhe në tentativën për krijimin e ushtrisë.

Ndërsa, duke folur për punën e Ministrisë së Diasporës në ndërtimin e infrastrukturës ligjore, por edhe për shtrimin e rrjetit të shtetit në mesin biznesmenëve kosovarë në diasporë ministri Murati ka thënë se Ministria ka ndihmuar në krijimin e 23 rrjeteve të bizneseve të diasporës, të cilat sot veprojnë të pavarura.

Madje, sipas tij, kohët e fundit është bërë një punë e mirë edhe me lirimin e pronave të uzurpuara, e cila do të ndikojë në krijimin e një ambienti më të favorshëm për bizneset.

Kurse, duke folur për problemet që mërgimtarët kosovarë po kanë gjatë ardhjes në vendlindje, në veçanti në Serbi, ai ka thënë se Ministria në bashkëpunim me Zyrën dhe Policinë e Kosovës do t'u dalin në ndihmë sa herë që të jetë nevoja.