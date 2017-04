Paralajmërim për sulme terroriste në Kosovë

Policia e Kosovës ka marrë një paralajmërime së do të ketë sulme terroriste në Kosovë. Kështu i kanë thënë portalit INFOKUSI burime të saj brenda Policisë së Kosovës.

Këto burime të besueshme brenda Policisë kanë thënë se këto paralajmërime janë shumë serioze dhe janë duke u trajtuar me shumë seriozitet nga organet e rendit. Policia është njoftuar për një përgaditje të një akti terrorist në ditët e pashkëve që janë në fund të kësaj jave.

“Policia ka marrë informata dhe është paralajmëruar për një akt të mundshem terrorist për festat e pashkeve. Këto informata jemi duke i trajtuar me seriozitet. Janë bërë veprime konkrete dhe është hartuar një plan i detajuar operacional për parandalim apo reagim në rast të ndonjë sulmi eventual. Mobilizimi është i shtrirë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Masa konkrete janë duke u zbatuar nga dita e sotme. Policia është e angazhuar me orar 12 orësh dhe me kapacitete të plota si dhe janë anuluar të gjitha pushimet e personelit policor”, ka thënë për portalin INFOKUSI një zyrtar i lartë i policisë.

Po ashtu, i njëjti ka treguar se kësaj here situata mund të jetë tepër serioze dukë parë edhe zhvillimet e kohëve të fundit lidhur me situatën politike në vend, siç është debati i madh për Demarkacionin dhe Asosacioni e po ashtu edhe për Ushtrinë e Kosovës.

“Kur gjithë kësaj i shtohen edhe zhvillimit rreth funksionalizimit të Gjykatës Speciale ku parashihen arrestime të figurave të larta publike dhe me ndikim në jetën publike, duket se situata politike dhe e sigurisë ndodhet tepër sfiduese, ndoshta me sfiduese qe nga shpallja e pavarësisë”, ka shtuar ky zyrtar i policisë.

Ai ka përmendur edhe rastin e para disa muajve ku Agjencia Intelegjencës së Kosovës, (AKI) në bashkëpunim me Policisinë e Kosovës e Shqipërisë e me përkrahjen e shërbimet sekrete të shteteve tjera, parandaluan një sulm terrorist të planifikuar në Shqipëri në ditën kur ishte ndeshja e futbollit Shqipëri – Israel.

Në anën tjetër Ambasada e SHBA-së në Prishtinë, përmes një njoftimi ka këshilluar qytetarët amerikanë të kenë kujdes të veçantë gjatë pushimeve të ardhshme fetare dhe në festivale apo ngjarje të mëdha.

“Terroristët në rajon më parë kanë pasur caqe objektet e ndjeshme, përfshirë kishat dhe objektet e kulteve tjera, qendrat e këmbësorëve, arenat sportive, sallat e koncerteve dhe tubimet publike. Rishikoni planet tuaja të sigurisë: rrini të vetëdijshëm për vendndodhjen tuaj, përfshirë edhe ngjarjet lokale dhe shikoni televizionet për përditësim të lajmeve”, është sugjerimi që ambasada amerikane u jep qytetarëve të vet në Kosovë.

“Mbani nivel të lartë të vigjilencës dhe ndërmerrni hapat e duhur për të rritur sigurinë tuaj personale. Nëse ndodh një sulm terrorist në qytetin tuaj ose ku do të udhëtoni, qytetarët amerikanë duhet: Të ndjekin instruksionet e forcave ligjore dhe shërbyesve emergjentë. Të monitoroni uebfaqen e ambasadës për siguri”, thuhet më tej aty.

Sot është mbledhur edhe Këshilli i Sigurisë i Kosovës, por në njoftimin zyrtar nuk janë dhënë detaje për çfarë është biseduar aty.

