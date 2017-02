Moti për pesë ditët e ardhshme

Insituti Hidrometeorologjik ka njoftuar për motin që do të mbretërojë në Kosovë gjatë ditëve në vijjim.

Temperaturat do të shënojnë ngritje sidomos nga ditë e mërkurë, duke lëvizur nga 5 deri në 11 gradë Celsius, kurse ato minimale do të lëvizin nga 5 gradë deri në -1 gradë Celsius.

Moti do të jetë me vranësira të shpërndara dhe do të ketë intervale të gjatë me diell, kurse era do të fryejë nga verilindja dhe jugperëndimi me shpejtësi deri në 7m/s.