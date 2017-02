Mustafa fton opozitën në dialogun e Brukselit

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se pala kosovare në dialogun e Brukselit ka hapësirë të jetë me gjithëpërfshirëse duke pasur në ekipin e vet edhe përfaqësues nga opozita, por edhe shoqëria civile, transmeton Klan Kosova.

“Vlerësoj se në këtë fazë ky proces (dialogu) duhet të jetë shumë më dinamik, me afate dhe caqe më të qarta. Ka hapësirë që pala jonë të jetë më gjithëpërfshirëse, të ketë përfaqësues të opozitës, të shoqërisë civile dhe që të konkludohet në një të ardhme të shpejtë”, ka thënë Mustafa në një intervistë për Telegrafin.

Kryeministri beson se dialogu tani është në fanzen finale të tij.

“Mendoj se kemi hyrë në fazën përmbyllëse të këtij procesi të ndërmjetësuar nga BE-ja dhe me praninë e domosdoshme të SHBA-ve”.

Sa i përket ndryshimit të formatit të dialogut në Bruksel me Serbinë, Mustafa pohoi se “kjo nuk është çështje e njëanshme e Kosovës”.

“Pra, formati i dialogut do të jetë rezultat i vendimeve që do të merren në bashkëbisedim me partnerët të BE-së dhe në përputhje me dinamizmin e këtij procesi”.