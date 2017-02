Gazeta amerikane The Wall Street Journal ka publikuar një artikull me titullin “Rrahjet më të mëdha politike të botës” dhe pjesë e videos së artikullit janë edhe seancat me gaz të Parlamentit të Kosovës.

Wall Street Journal shkruan se senati i Shteteve të Bashkuar të Amerikës nuk është më vend i rrahjeve me grushte, por një gjë e tillë ndodh ende nëpër shumë vende të botës.

Ky artikull i kësaj gazete për Bajram Gecajn, zëvendësministër dhe këshilltar i kryeministrit Isa Mustafa, është shumë i dëmshëm për reputacionin e Kosovës dhe ai ka shkruar në Facebook se opozita me këto veprime ia ka qitur “faqen e zezë” Kosovës, njofton Klan Kosova.

“Na qitën faqen e zezë dhe na ‘lanë në derë’ edhe për të ardhmen”, ka shkruar Gecaj në llogarinë e tij në Facebook.

Pos pamjeve të parlamentit të Kosovës në video ka pamje nga shtëpi legjislative të vendeve të ndryshme si në; Japoni, Turqi, Ukrainë e Afrikë të Jugut.