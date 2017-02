Arbeni, djali që u rrit në protesta

Në familjen Xheladini tregojnë sesi Arbeni ishte djalë i rritur në protesta. Në vitin 1989 Arbeni kishte qenë në rend të parë me protestues, ku kishte marrë një plumb gome në gjoks. Por kjo iu ishte fshehur prindërve që të mos merakoseshin, shkruan gazeta Zeri.

“Nga mosha tetë vjet e gjysmë, pra në vitin 1981, më 26 mars, kur kanë rrahur studentët në qendër të studentëve, ai ka parë kur kanë kërcyer djem e vajza nga dritaret prej katit të dytë e të tretë dhe ky si i vogël ka shkuar aty nuk është frikësuar , i ka parë duke rrahur vajzat e duke i shkelur në bark policia serbe...dhe pastaj me atë fizikun e 8-vjeçarit iu kishte bartur ujë e bukë, kishte blerë vezë, i kishte zier e pastaj ua kishte dërguar studentëve”, thotë Xheladini, duke rrëfyer sesi kur ishin kthyer me bashkëshorten në shtëpi nga një vizitë ku ishin, do ta gjenin të birin edhe me njolla balte e pluhuri në rroba, siç tregojnë se ua kishte dërguar bukën studentëve barkas duke u shtrirë për tokë. Pas kësaj dite, ai thotë se nuk ka pasur protestë në të cilën Arbeni nuk kishte qenë pjesëmarrës.

“Ishte pjesëmarrës aty ku ia merrte mendja se po cenohet e drejta e shqiptarëve dhe e Kosovës. Nuk e donte të padrejtën”.

Gjithë familja thonë se dilnin vazhdimit në protesta.

“Iu thosha fëmijëve, Kosova është e juaja. Unë nuk dua ta lëshoni rastin, i porosisja që ta jepnin kontributin e tyre me ato mundësi që kishin për Kosovën me pjesëmarrjen e tyre, se do të pendohen kur të bëhen pleq si unë, pse nuk dhashë kontribut”, thotë ai, derisa mundohet të mbahet e mos të derdh lot. Në protestën e 1 tetorit të vitit 1997 Arbeni bashkë me motrat do të marrin pjesë në protestë. Ndonëse humbja e të birit për 82-vjeçarin nuk zëvendësohet dot, ai thotë se po të ishte në moshën e të birit dhe të gjeneratës së re nuk e di çfarë do kishte bërë për të mirën e Kosovës. “Prandaj është e domosdoshme që të rinjtë po se po, por dhe pleqtë, të mundohen për të mirën e Kosovës. Ata që e kanë radhën për të vuajtur sëmurën pa shkuar në protesta, thyejnë këmbë a kokë në akull, fati nuk dihet, por duhet mbrojtur e drejta e vendit”, thotë Xheladini. E drejta e vendit thotë se mbrohet me vetësakrifikim, shkruan gazeta Zeri.

“Edhe pasuri, shëndet dhe burg duhet sakrifikuar për këtë vend”, thotë ai, duke shtuar se gjeneratat e përparshme që e kanë sjellë gjendjen deri këtu, edhe ata kanë sakrifikuar. “Asgjë Kosova nuk ka marrë në pjatë edhe përpara kanë luftuar, kanë vuajtur, janë burgosur e janë rrahur”, deklaroi babai i Arbenit. Ai thotë se i biri i tij nuk kishte qenë me ndonjë parti politike.

“Por ka qenë adhurues i Albin Kurtit, në atë protestë ai ka qenë sepse e ka ditur që është e drejtë se dhe Plani i Ahtisarit është i dëmshëm për Kosovën”.