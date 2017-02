Musliu, Abrashit: Kujdes deklaratave, demarkacioni s’ka qenë as s’do jetë kusht për ushtri

Ganimete Musliu, ka reaguar pas deklaratës së ministrit të Punës e Mirëqenies Sociale dhe zëdhënësit të Qeverisë së Kosovës, Arban Abrashi i cili ka thënë se demarkacioni me Malin e Zi është kusht edhe për formimin e Ushtrisë së Kosovës.

Nënkryetarja e parë e Komisionit për Punë të Brendshme Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së, ka thënë për lajmi.net, se demarkacioni nuk ka qenë as nuk do të jetë kusht për formimin e Ushtrisë së Kosovës.

“Jo, demarkacioni me Malin e Zi as nuk ka qenë kusht dhe as nuk duhet të jetë kusht për formimin e Ushtrisë së Kosovës”, ka thënë Musliu.

Musliu e cila është edhe deputete e PDK, në Kuvendin e Kosovës, ka thënë se ministrat duhet të kenë kujdes më pasimin e ideve pasi nuk i bëjë mirë Kosovës.

“Ju bëjë thirrje ministrave kush do qofshin të kursehen nga pasimi i ideve të tilla sepse nuk ju bëjnë nderë as atyre as Qeverisë dhe as Kosovës”,