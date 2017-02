Bajrami: Ambienti i biznesit është përmirësuar pavarësisht bllokadave në Parlament e protestave

Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami ka thënë se pavarësisht protestave e bllokadave në Parlament, Ministrit që merren me sektorët ekonomik, kanë punuar në përmirësimin e ambientit të të bërit biznes.

“Derisa ka pasur bllokada në Parlament, protesta në rrugë, dialog në Bruksel, mure dhe rrëzim të tij, tren dhe ndalim të tij, Ministritë të cilat kanë mandat përmirësimin e ambinetit të biznesit, së bashku me përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, me mbështetjen dhe kërkesën e Kryeministrit Mustafa kanë punuar dhe po punojnë në përmirësimin e ambientit të biznesit”, ka thënë Bajrami, në konferencën e organizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë me temë “Ambienti i biznesit 2017”.

Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami, ka thënë se të gjitha masat e Qeverisë janë marrë krejtësisht në koordinim me bizneset.

“Jemi këtu për të punuar së bashku për të bërë vend të zhvilluar. Asnjëherë në vendin tonë s’ka qenë më mirë për biznese”, ka thënë Bajrami.

Vetëm vitin e kaluar, sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë janë regjistruar 10 mijë e 549 biznese, kurse, janë shuar trefish më pak se ky numër, apo, vetëm 2 mijë e 379 biznese.

“MTI është gjithmonë në shërbim të ndërmarrjeve në Kosovë. Kemi arritur të adresojmë të gjitha barrierat tregtare”, ka thënë Bajrami, në konferencën që po mbahet “Ambineti i biznesit 2017”, ka shtuar ajo.

Bajrami ka folur edhe për reformat që janë ndërmarrë në fushën e kontrollit të naftës, investimet në Zonat Ekonomike dhe reformat tjera për lehtësimin e të bërit biznes në Kosovë.

Fjalimi i Ministres Bajrami në Konferencen "Ambienti i Biznesit 2017"

Kam kënaqësinë t’ju përshëndes dhe t’ju uroj mirëseardhje në këtë konferencë që ne me qëllim e kemi quajtur “Ambienti i biznesit në vitin

2017”, sot së bashku do të flasim për ndryshimet që ne kemi bërë në ambientin e bizneset dhe për planet e projektet që ne kemi paraparë për vitin 2017 të cilat tashmë kemi fillu t’i realizojmë.

Të nderuar të pranishëm, Qeveria e Kosovës ka bashkpunu shumë me komunitetin e biznesit, përmirësimet e bëra janë kërkesat e juaj në takimet tona të përditshme, janë të pakta masat që ne kemi ndërmarrë dhe nuk kanë qenë kërkese e juaja e kahmotshme.

Unë me duhet ta citoj një afarist të suksesshëm i cili edhe mund te jetë prezent sot; në një panel në ICK para pesë ditëve tha, “kam themeluar disa ndërmarrje që viti 1991; 94; 97; 2004, 2007; 2011 dhe asnjëherë me lehtë dhe me mirë se tani ambienti i biznesit nuk ka qenë në Kosovë”, ai vazhdoj duke thënë se ende nuk jemi si Zvicrra, si Amerika etj. por jemi me mirë se çdo herë tjetër. Ne pajtohemi plotësisht me këtë pohim se ne ende nuk jemi si vendet e zhvilluara por jemi të përkushtuar që së bashku me ju këtë vend ta bëjmë vend të zhvilluar.

Ne , sot këtu jemi për të konfirmu se në vendin tonë asnjëherë nuk ka qenë më i mirë “ambienti i biznesit”, a ka konkurrencë po ka shumë, a kanë sukses të gjithë jo nuk kanë, megjithatë numri i bizneseve që shuhen brenda vitit në Kosovë në krahasim me numrin e bizneseve që krijohen është me i ulëti në rajon dhe me gjerë.

Për të krahasuar me trendet botërore dhe rajonale të raporteve në mes të bizneseve të shuara karshi atyre të regjistruara, ne po ua prezantojmë të dhënat zyrtare për disa shtete nga raporti i fundit zyrtar: “The International Business Registers Report 2016” për vitin 2015, të përgatitur nga Forumi

Evropian i Regjistrit te Bizneseve (European Commerce Registry Forum – ECRF1) dhe që ofron të dhënat si në vijim:

I nderuar Kryeministër,

Të nderuar të pranishëm,

MTI përmes 7 agjencive të saj dhe 8 departamenteve është gjithmonë në shërbim të ndërmarrjeve.

Po implementojmë me sukses MTL, MSA-në kapituj për të cilët ne jemi përgjegjës. Kemi adresuar shumë barriera tregtare dhe nuk kemi çështje të hapura me vendet ku eksportojmë.

Jemi në proces të finalizimit të Strategjisë së Sektorit Privat, kemi ndryshuar shumë ligje dhe akte nënligjore, gjithmonë në funksion të përmirësimit të ambientit të biznesit. Vlen të përmendet Ligji për falimentim, Ligji për shoqëritë tregtare, Ligji për investime strategjike.

Kemi bërë përmirësime të theksuara në shërbimet që ofron ARBK (unifikimi i numrit me Doganën, shumë shpejt me ATK-në, së shpejt regjistrimi online i bizneseve, kemi avancu regjistrin e pengut sipas kërkesës se bankave dhe institucioneve).

Të API, po punohet me intensitet dhe po trajtohen të gjitha lendet, kemi arrite që të adresojmë rreth 28000 aplikacione, që kanë datu që nga viti 2008.

Kemi avancu me shërbimet në AMK, te Standardizimi dhe Akreditimi.

Inspektorati i tregut po punon në rregullimin e tregut dhe adresimin e të gjitha ankesave të konsumatorëve, kemi licensu 93% të të gjitha pikave të karburantit në vend, kemin verifiku të gjitha pikat. Jemi furnizu me dy laborator të naftës dhe një pajisje për verifikimin e pikave të gazit.

Kemi vënë ligjshmëri të inspektimi i naftës në pikat doganore, kemi hartu UA dhe ashtu siç e thotë Ligji, kontrolli i naftës në kufi ka kalu në kompetencën Doganat e Kosovës.

Kemi rritë rezervat shtetërore.

Kemi investu në zonat ekonomike në Mitrovicë, Drenas, Shtime, Lipjan dhe Suharekë dhe do të vazhdojmë të investojmë ketë vit. Zonat industriale me infrastrukturën që ofrojnë mbulojnë rreth 30% të kostos për fillimin e një biznesi. BERZH është pajtuar në parim që të financoj zgjerimin e parkut të Drenasit.

Po ju ndihmojmë ndërmarrjeve përmes projekteve te BERZH - it dhe donatorëve që t’i çertifikojnë produktet e tyre.

FPGK është funksional, janë leshu 108 kredi nën ombrellën e këtij fondi.

Kemi mbështetë ndërmarrjet në panaire ndërkombëtarë, kemi gjithashtu një kalendar shumë intensiv edhe në këtë vit.

MTI, përkatësisht KIESA ka organizuar disa forume ekonomike dhe kemi në plan që të organizojmë disa sosh edhe këtë vit, pjesa me e rëndësishme e këtyre forumeve janë takime B2B që zhvillohen.

Këtë vit MTI do të fillon projektin e Infrastrukturës së Cilësisë dhe atë të reformës se inspektimeve. Ky projekt ka për qëllim që të ngritë kapacitetet njerëzorë dhe ato teknike të Akreditimit, Metrologjisë dhe Standardizimit. Komponenta e reformës se inspektimeve është reformë e përgjithshme e cila ka marrë aprovimin në KKZHE dhe do të ndihmoj shumë në përmirësimin e ambientit të biznesit.

Po punojmë se bashku me të gjithë akterët që të përmirësojmë indikatorët e të bërit biznes sipas BB.