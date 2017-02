Komisioni për matjen e territorit fton ekspertët të dorëzojnë materiale

Komisioni për matjen e territorit të Kosovës, ka mbajtur të premten takimin e parë me ç’rast para anëtarëve të këtij komisioni, ekspertë të ndryshëm kanë dorëzuar shumë materiale gjeoinformative, hartat e kadastrit të tokave dhe të komunave administrative, planet zhvillimore e mjedisore, hartat topografike, skicat, të dhënat statistikore, baza ligjore, faktet shkencore.

Zëdhënësi i këtij komisioni Tomor Çela, ka thënë se nuk është vonë që të gjithë specialistët e gjeoshkencave, ekspertët e shkencave të afërme dhe qytetarët, me njohuritë e tyre, të kontribuojnë në ndriçimin e së vërtetës për madhësinë territoriale të Kosovës dhe problemet dhe dilemat eventuale.

Ai përmes një kumtese drejtuar mediave, ka bërë me dije se komisioni do të bëjë sistemimin e të gjitha rezultateve për të hartuar raportin final të problemit dhe pastaj të gjitha materialet dhe gjetjet do t’i ofrohen opinionit për diskutim publik.