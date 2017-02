Veseli: Janë anashkaluar shqetësimet e qytetarëve, me agjenda dhe debate shterpe

I pari i PDK-së, Kadri Veseli, në mbledhjen e Këshillit Drejtues ka thënë se kemi humbur shumë kohë dhe energji në debate dhe agjenda shterpe, të motivuara nga interesa meskine politike. “Janë lënë anash qytetarët dhe shqetësimet e tyre reale që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e familjeve të tyre. Janë lënë anash parimet kryesore të demokracisë, se politika është për tu dhënë zgjidhje problemeve të qytetarëve, e jo për tu krijuar probleme të reja atyre”, ka thënë Veseli.

Dhe krejt kjo, sipas Veselit, ka ardhur jo për fajin e Partisë Demokratike të Kosovës apo edhe koalicionit qeverisës. “Fatkeqësisht, disa nga forcat politike opozitare kanë zgjedhur rrugën e gabuar në bërjen e opozitarizmit, duke tentuar të bllokojnë proceset politike të shtetit për përfitime politike”, ka thënë ai. Veseli ka shtuar se situata politike shpeshherë në realitetin tonë politik aktual po bëhet e komplikuar, brenda cinizmit të kësaj tentative, duke u thirrur edhe në mbrojtjen e shtetit apo sovranitetit të tij.

“Kjo është jo vetëm e papranueshme, si sjellje dhe mentalitet, por është e dëmshme pikërisht për shtetin dhe kombin tonë”, është shprehur Veseli. Ai ka thënë se shteti nuk mbrohet duke penguar proceset e tij të shtetformimit. Sovraniteti i shtetit, sipas Veselit, nuk mbrohet duke penguar procesin e përcaktimit të kufijve ndërkombëtar të tij.

“Shteti nuk respektohet duke përçmuar simbolet dhe kushtetutën e tij”, është shprehur ai. Veseli ka theksuar se qytetarët nuk përfaqësohen me veprime politike që pengojnë procesin e integrimeve euroatlantike, në të njëjtën kohë duke u thirrur në këto vlera. “As nuk liberalizohen vizat për qytetarët tanë me sjellje të tilla politike dhe është cinizëm të mendohet të krijohet ushtria e Kosovës duke humbur besimin e partnerëve tanë të NATO-s, SHBA-ve dhe vendeve tjera perëndimore me qëndrime dhe imponime politike vetëm për konsum elektoral”, ka thënë Veseli.