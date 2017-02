Çfarë shije ka korrupsioni?

Përzierja e ushqimit me korrupsion është koncepti tjetër i radhës që do të zhvillohet në fund të muajit shkurt, ku pjesëmarrësit do të përdorin shënime statistikore mbi korrupsionin, në vend të miellit e materialeve për gatim. Në fund, do të përgatisin ushqime që do të reflektojnë gjendjen e korrupsionit në vend.

“Është një ide dhe qasje e pazakontë kur flasim për korrupsion dhe të gjitha shënimet – statistikat që i kemi për korrupsion. Gati çdo ditë na prezantohen numra, përqindje, dhe statistika tjera, por jo gjithmonë i kuptojmë të gjithë ne pasiqë të shumtën e herës nuk janë të thjeshta. Me këtë punëtori, kemi për qëllim të ju tregojmë qytetarëve që shënimet janë të rëndësishme, se duhet të ketë sa më shumë në mënyrë që t’i marrim këto shënime, t’i fusim në furrë dhe të përgatisim ushqim nga to.” – shprehet lidhur me këtë iniciativë zyrtari i projektit anti-korrupsion të UNDP-së. “Thjeshtë, do të ju tregojmë se efektet e korrupsionit mund të paraqiten edhe në një mënyrë më ndryshe”.

Punëtorinë do të udhëheqin Dr. Susanne Jaschko, kuratore e artit bashkëkohor dhe ligjeruese në universitete si Bauhaus Weimar, Leipzig, Akademia Nacionale e Arteve në Oslo dhe në Berlin, dhe Moritz Stefaner, artist vizuel dhe analist i të dhënave - i nominuar për “Design Award Germany”, që ka “zbukuruar” dhe analizuar shënime për klientë si Google, OECD, World Economic Forum, etj.

Punëtoria do të ndahet në dy pjesë: Dita e parë do të ketë diskutime dhe përgatitje të recepteve për gatim, ndërsa dita e dytë do të përgatisë ushqime me receptet e krijuara. Pas përgatitjes do të ketë edhe prezantim – të hapur për publik – të ushqimeve të përgatitura dhe të logjikës se si janë përdorur statistikat mbi korrupsionin në përgatitjen e ushqimeve.

Regjistrimi është i hapur deri me 20 shkurt ku të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë në faqen zyrtare të UNDP-së Kosovë në FaceBook. Punëtoria/kuzhina Anti-Korrupsion mbahet me 25-26 shkurt, në Klub <M> dhe Papirun, në Prishtinë.

“Kuzhina Anti-korrupsion” është iniciativë e projekti anti-korrupsion të UNDP-së (SAEK) dhe organizohet në bashkëpunim me “Data Cuisine Workshop” nga “prozzesagenten” (procesi nga arti dhe dizajni) të themeluar dhe drejtuar nga Dr. Susanne Jaschko. Projekti Anti-Korrupsion i UNDP-se (SAEK) mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (SDC) dhe Agjencia Daneze për Zhvillim Ndërkombëtar (DANIDA).

Për më shumë informata, ju lutemi të kontaktoni:

Burbuqe Dobranja, zyrtare për informim publik pranë UNDP-së

Tel: (038) 249 066 lok. 410; mobil: 049 720 800; burbuqe.dobranja@undp.org

Danijela Mitić, Analiste e UNDP-së për komunikim

Tel: (038) 249 066 lok. 412; mobil: 049 720 824 e-mail: danijela.mitic@undp.org