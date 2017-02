Rektori Marian Dema po manipulohet !

Kërkohet të hetohet rasti sesi u mashtruan senatorët e Universitetit të Prishtinës (UP) dhe votuan që të zgjidhet një kandidatë për asistent në Fakultetin e Mjekësisë, në kundërshtim me statutin.

Por, senatorët nuk kanë reaguar publikisht ndaj zgjedhjes së stafit akademik kundër statutit për çka kanë votuar dhe vet dhe janë kritikuar për shkelje. Kurse tani kanë deklaruar se janë të mashtruar nga sekretariati, pasi që nuk nuk kishin njohuri, sipas tyre rreth asaj që kanë votuar kundër ligjit. “Në senat lobohet, duhet të lobosh nëse donë të fitosh. Rozafa nuk ka lobuar... kandidatët gjejnë disa njerëz dhe i votojnë. Aty nuk shikohen parime, por vota ”, ka thënë për “Zërin”, në kushte anonimiteti një prej senatorëve të UP-së, raporton Zëri.info.

Madje, sipas këtij burimi në senat të “terrorizojnë” po u ngrite të prishësh planet e dikujt që e ka përgatitur senatin për të votuar për interesa. “Nuk të lënë as të flasësh madje, vendosët paraprakisht se kush do të zgjidhet. Dua të besoj se rektori nuk është i involvuar në afera korruptive, atë (rektorin) po e keqinformojnë”, thotë ky burim (emër i njohur për redaksinë), raporton Zëri.info

Dekania e Fakultetit të Mjekësisë Suzana Manxhuka- Kërliu e kontaktuar nga “Zëri” nuk ka pranuar të flas për rastin Koliqi sesi është zhvilluar në Senat.

Ndërsa, ka deklaruar se ajo ka njoftuar senatin për rastin, po ashtu dhe me vendimet e komisionit recensues dhe këshillit të fakultetit dhe se nuk mban përgjegjësi për këtë shkelje.

Rozafa Koliqi, specialiste e vetme në Kosovë për farmaci klinike, nuk është zgjedhur asistente në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, pavarësisht se recensioni i ishte vlerësuar pozitivisht, kishte vendimin pozitiv dhe votat unanime të Këshillit të Fakultetit.

Koliqi, e cila ka doktoruar në Universitetin e Shkupit “Kirili dhe Metodi”, ka konkurruar për t’u zgjedhur asistente në lëndën Farmaci Klinike me Farmakoterapi dhe Farmakognozi, pasi nuk është pranuar asistente e rregullt është detyruar të largohet nga UP-ja.

Ndërsa në vend të saj si asistent për Farmaci Klinike me Farmakoterapi dhe Farmakognozi është pranuar një specializant. As punimet shkencore me impakt-faktor nuk janë marrë parasysh në rastin e kësaj kandidateje për asistente, ndonëse Komisioni Recensues dhe Këshilli i Fakultetit të Mjekësisë i kishin propozuar Senatit që si asistente në lëndën Farmaci Klinike me Farmakoterapi dhe Farmakognozi të përzgjidhet kandidatja Rozafa Koliqi.

Por, në Senatin e UP-së votohet kundër propozimit të Fakultetit për ta pranuar Koliqin. Për këtë rast ka raportuar ditë më parë gazeta. / Zëri.info