Kuvendi solidarizohet me Ramushin

Kuvendi i Kosovës e ka ndërprerë seancën plenare të së enjtes në shenjë solidarizimi me ish-komandantin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ramush Haradinajn, pasi Gjykata e Colmarit vendosi që ta shtyjë vendimin lidhur me kërkesën e Serbisë për ekstradimin e Haradinajt në Beograd.

Kërkesën për ndërprerje të seancës plenare e paraqiti deputeti i AAK-së, Pal Lekaj, dhe u mbështet nga subjektet e tjera politike.

Kështu projektrezoluta e propozuar nga deputeti i “Vetëvendosjes”, Rexhep Selimi, pas debatit për gjendjen e krijuar në Mitrovicë do të votohet të martën kur edhe do të vazhdojë kjo seancë. Deputeti Selimi, si iniciues i kërkesës për interpelancë parlamentare për situatën e krijuar në veri të vendit, ka thënë se situata e krijuar së fundmi është skenar i Qeverisë së Kosovës dhe i asaj të Serbisë.

“Muri prej betoni në Mitrovicë, treni i linjës Beograd - Mitrovicë, krijimi i një klime të pasigurisë në vend me frikësime e kërcënime të qytetarëve për luftë herë nga presidenti i Serbisë e herë nga ai i Kosovës duket qartë se janë skenarë të harmonizuara mirë në mes të qeverive, ajo e Serbisë dhe e Kosovës”, është shprehur Selimi.

Në anën tjetër kryeministri i vendit, Isa Mustafa, ka thënë se Serbia ende mundohet që të ushtrojë ndikim në pjesën veriore të Kosovës. Por sipas Mustafës, Qeveria e Kosovës po angazhohet që përmes dialogut të konsolidojë situatën edhe në atë pjesë. Për më tepër, i pari i Qeverisë ka thënë se shuarja e strukturave paralele dhe largimi i barrikadave janë ndër të arriturat e dialogut.

“Gati të gjitha interpelancat, por edhe debatet e iniciuara në Kuvend kanë një emërues të përbashkët - ndërprerja e dialogut, kushtëzimi, ngrirja e dialogut. Dialogu në mbështetje të BE-së dhe të SHBA-së zhvillohet me interes të Kosovës. Sepse Kosova po ballafaqohet me probleme si pasojë që nga përfundimi i luftës që nuk kanë alternativë tjetër të zgjidhjes pos dialogut. Me dialog nuk po zgjidhim problemet e Serbisë, sepse ne nuk po ndërhyjmë në sovranitetin e Serbisë, por po ndodh e kundërta”, ka potencuar Mustafa.

Deputeti i Lëvizjes “Vetëvendosje”, Albin Kurti, ka kërkuar nga kryeparlamentari Kadri Veseli që të lëshohet në projektor një video e vitit 1999 e bërë në Mitrovicë, në të cilën shihen Hashim Thaçi e Kadri Veseli duke u kërkuar shqiptarëve që të mos shkojnë në pjesën veriore.

“Kërkoj nga Veseli që të na lejojë ta lëshojmë atë video, unë ia jap linkun regjisë dhe mund ta shikojmë në projektor”, ka kërkuar Kurti, duke thënë se qysh në atë kohë Thaçi e Veseli ishin veshur me kollare duke u bërë gati për pushtet, pasi, sipas Kurtit, ky ishte qëllimi i vetëm i Thaçit e i Veselit.

Ndërsa kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, i është kundërpërgjigjur edhe deklaratave të deputetit Albin Kurti duke thënë se më 1999 është kujdesur për ruajtjen e jetës së qytetarëve dhe për të shmangur luftën pas lirisë së Kosovës.

Megjithatë, Veseli ka thënë se secili deputet që në këtë kohë synon t’ia mësyjë veriut, ai nuk do ta ndalojë.

“Në vitin 1999 është e vërtetë, po edhe pas ’99-s, çdo ditë, edhe sot, më besoni që nuk kam dëshirë të shkohet në mënyrë demonstruese në pjesën veriore, për arsye se nuk besoj që pas 12 qershorit 1999 çlirohen bashkëqytetarët tanë përmes dhunës dhe forcës së armëve. Por, po e jap fjalën publikisht, nëse shkon dikush prej këtij Kuvendi, të dalë andej, kurrë s’kam për t’i dalë përpara dhe t’i them ndalu. Do t’i them shko, shko, nuk e ndal, le të shkojë”, është shprehur kryeparlamentari.