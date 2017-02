Ahmeti: S’japim nënshkrime për LSDM-në pa marrëveshje paraprake

Pas takimit me eurokomisionerin Johannes Hahn, kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti deklaroi se partia e tij nuk do t`i mundësojë marrjen e mandatit Zaevit nëse ky nuk ofron marrëveshje me shkrim për kërkesat e partive shqiptare.

“Pa materiale të shkruara, LSDM-ja nuk do t`i marr nënshkrimet e BDI-së. Jemi në pritje të shohim se çka ofrojnë, pastaj BDI do të mbledh Kryesinë qëndrore për të vendosur”, u shpreh Ahmeti i cili pranoi se po mbahen takime të vazhdueshme paralele me VMRO-DPMNE-në dhe LSDM-në.

“Është normale të bisedoj me Gruevskin, sepse jemi partnerë koalicioni për 10 vjet” ka përfunduar Ahmeti, shkruan Zhurnal.