Sabit Geci në gjendje të rëndë shëndetësore, familja kërkon t’i mundësohet shërimi jashtë vendit

Ish-komandanti i UÇK-së, Sabit Geci është në gjendje të rëndë shëndetësore.

Të paktën kështu ka bërë të ditur vajza e tij, Fitore Geci.

“Sabit Geci aktualisht është në gjendje shumë të rëndë shëndetësore, duke u bazuar nga raportet e mjekëve dhe gjendja i është rënduar edhe më shumë kohëve të fundit”, ka shkruar Fitorja në një postim në Facebook.

Sipas saj, mjekët kanë konstatuar se duhet urgjentisht Sabit Geci t’i nënshtrohet një operacioni për shkak të rrezikut të shtuar për jetën e tij.

Postimi i plotë:

Ne familja e Sabit Gecit i jemi drejtuar Avokatit te Popullit si adresa e fundit e shpresës se dikush do të i’a realizoj të drejtën për shërim një të burgosuri që është duke vuajtur dhe ka nevojë imediate për shërim jashtë vendit.

Shantazhet që po i bëhen janë çnjerëzore. Sabit Geci aktualisht është ne gjendje shumë te rëndë shëndetësore , duke u bazuar nga raportet mjekëve dhe gjendja është renduar edhe me shumë kohëve të fundit. Mjekët kanë konstatuar nevoje urgjente per te iu nënshtruar operimit për shkak të rrezikut të shtuar për jetën e tij , sidomos duke pasur parasysh intervenimet e shumta qe ka pasur ne te kaluarën. Me datën 13 gusht 2016 , Ministria e Drejtësisë ka urdhëruar kthimin e familjarit tonë ne Qendrën Korrektuese në Dubravë edhe pse gjendja e tij shëndetësore ka qenë e rendë.

Sabit Geci i është bindur këtij urdhri dhe është kthyer në Qendrën Korrektuese , por ndërkohë gjendja shëndetësore ka vazhduar të përkeqësohet. Me 12.01.2017 ,Avokati ka dorëzuar një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit te dënimit ne Ministrinë e Drejtësisë , ku shpjegohet gjendja e rendë shëndetësore e Sabit Gecit dhe e njëjta dëshmohet me raportet nga Qendra Klinike Universitare dhe Spitali i Tiranës.

Deri me tani nuk kemi pranuar asnjë përgjigje , ndërkohë qe kjo heshtje e institucioneve tona ne një rast kur një qytetar i këtij vendi lufton për jetën e tij , është e papranueshme dhe shkel rendë të drejtat e njeriut. Është e papranueshme qe institucionet e Kosovës mohojnë te drejtën elementare siç është trajtimi adekuat mjekësor. Babai mund të vdes i cili për momentin është duke iu mohuar shërimi pa asnjë të drejtë.