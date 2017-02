Johannes Hahn fillon takimet me liderët e partive politike

Eurokomesari për zgjerim Johannes Hahn sot pasdite në Shkup ka filluar takimet me liderët e partive politike, me të cilët pritet të bisedojë rreth situatës aktuale politike në vend, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Takimi i parë i Hahn është me kryetarit e Lëvizjes Besa, Bilall Kasami, dhe më pas do të vijojnë takimet me Ziadin Selën nga Aleanca për Shqiptarët, Menduh Thaçin nga PDSH, Ali Ahmetin nga BDI, Zoran Zaevin nga LSDM dhe takimi i fundit sipas paralajmërimeve do të jetë me Nikolla Gruevskin.