Ndërpritet seanca e Kuvendit në mbështetje të Haradinajt

Me propozim të shefit të Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, Kuvendi i Kosovës e ka ndërprerë seancën plenare në shenjë mbështetje të ish-komandantit ët Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe kryetarit të AAK-së, Ramush Haradinajt, i as sot nuk u lirua nga Gjykata franceze, pasi vendimi do të merret më 2 mars, raporton “Zeri.info”.

Propozimi i Lekajt u mbështet edhe nga grupet tjera parlamentare dhe kështu seanca plenare do të vazhdon të martën. /ZËRI/