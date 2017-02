Veseli i përgjigjet Kurtit: Nëse sot shkon në veri, nuk të ndaloj

Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli i është përgjigjur akuzave të Albin Kurtit të Vetëvendosjes i cili e akuzoi kryeparlamentarin Veseli dhe presidentin Hashim Thaçi se më 1999 i kanë ndaluar shqiptarët që të shkojnë në veri.

Duke mos ia përmendur emrin Kurtit, por duke iu përgjigjur me shaka, Veseli tha se më 1999 janë kujdesur për ruajtjen e jetës së qytetarëve.

Ndërsa siç tha Veseli, secili deputet që në këtë kohë synon t’ia mësyjë veriut, nuk do ta ndalojë, transmeton "Zeri.info".

“Në vitin 1999, është e vërtetë, po edhe pas ’99, çdo ditë, edhe sot, më besoni që nuk kam dëshirë të shkohet në mënyrë demonstruese në pjesën veriore, për arsye se nuk besoj që pas 12 qershorit 1999 çlirohen bashkëqytetarët tanë përmes dhunës dhe forcës së armëve. Por, po e jap fjalën publikisht, nëse shkon dikush prej këtij Kuvendi, të dalë andej, kurrë s’kam për t’i dalë përpara dhe t’i them ‘ndalu’. Do t’i them shko, shko, nuk e ndal, le të shkojë”, tha kryeparlamentari Veseli.