Beqiri: E kemi obligim ta formojmë asosacionin

Shefi i Grupit Parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, duke folur në Parlamentin e Kosovës, ka thënë se formimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe është obligim i Kosovës dhe nuk bie ndesh as me Kushtetutën e Kosovës.

“Gjykata Kushtetuese nuk e ndalon formimin e Asociacionit, por kërkon që ky asociacion të mos shkelë sovranitetin. Asociacioni është obligim i ynë, formimi i të cilit na bën të përgjegjshëm”, ka thënë Beqiri, njofton Klan Kosova.

Ai ka shtuar se Asociacioni dhe veprimet tjera të Kosovës janë bërë gjithmonë në pajtim me miqtë ndërkombëtarë.

“Ky është bërë me ata që na kanë ndihmuar në të gjitha fazat. Duke falënderuar shumë SHBA-të dhe BE-në në rrugëtimin e Kosovës ne u jemi mirënjohës dhe veprimet e sugjerimit e tyre janë në interesin e vendit tonë”.