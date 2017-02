Mustafa, opozitës: Po të ishit në Qeveri, edhe ju do të bënit dialog me Serbinë

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, në interpelancën para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ka theksuar se po të ishte opozita në pushtet nuk do ta kundërshtonte dialogun më Serbinë.

Mustafa ka thënë se energjitë që po shpenzohen për ta kundërshtuar dialogun është mirë t’i orientojmë në zhvillimin ekonomik, social dhe për krijimin e një besimi dhe mirëkuptimi reciprok, dhe për rrugën euro- atlantike të Kosovës.

“Dialogu nuk ka alternativë. Të gjitha interpelancat dhe debatet që u iniciuan në Kuvend, e kanë një tregues të përbashkët, që është ndërprerja ose kushtëzimi i dialogut me Serbinë. Dialogu me Serbinë bëhet në interes të Kosovës. Kosova po ballafaqohet me probleme që nuk kanë alternativë tjetër të zgjidhjes, përveç se dialogu. Politika e dialogut me fqinj, veçanërisht me Serbinë, janë pjesë e orientimit tonë strategjik, njëjtë si është edhe orientim strategjik integrimi në Bashkimin Evropian dhe partneriteti dhe miqësia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)”, tha Mustafa.

Ai kërkoi që të mos përkrahet Rezoluta e propozuar nga iniciuesi i kësaj interpelance, meqë sipas tij, rezoluta nuk parasheh zgjidhje, pos që shpreh mllefin opozitar. /Telegrafi/