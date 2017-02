Johanes Hahn sot qëndron në Shkup

Ai do të takohet me liderët e partive politike si dhe me Kryeministrin e Maqedonisë, Emil Dimitrievin, njofton portalb.

Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Maja Kocijançiq ka konfirmuar se qëllimi kryesor i kësaj vizite është takimi me ministrat e punëve të jashtme dhe energjetikës/ekonomisë nga gjashtë shtetet ballkanike (Maqedonia, Kosova, Shqipëria, Serbia, Bosnjë e Hercegovina dhe Mali i Zi).

Ndërkaq ardhjen e Han në Shkup njohësit e çështjeve politike e shohin si përsëritje të këshillave evropiane, por megjithatë sipas tyre tani nuk mund të bëhet shumë, tani vetë partitë politike kanë në dorë vendimin se si do të bëhet Qeveria e re