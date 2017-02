Bajram Hasani kryetar i NISMA për Gjilanin

Bajram Hasani është rizgjedhur kryetar i NISMA për Gjilanin. Në mbledhjen e Këshillit të degës Hasani ka marrë besimin e të gjithë anëtarëve. Në këtë mbledhje ka marrë pjesë edhe lideri i NISMA për Kosovën, Fatmir Limaj.

Me këtë rast kryetari Hasani i ka falendëruar për besimin e dhënë duke premtuar fuqizim të mëtutjeshëm të NISMA’s në këtë Gjilan. Sipas tij viti 2017 është vit zgjedhor dhe do të punojë sa më shumë që ta shtrijë ndikimin e NISMA’s në këtë qytet është thënë në një komukiatë për medie të lëshuar nga Zyra për Informim e kësaj dege.

“Ju falenderojë edhe një herë për besimin që ma dhatë që unë të drejtoj edhe një mandat degën e NISMA’s në Gjilan. Nga këtu ju premtoj se dega jonë do të fuqizohet edhe më shumë dhe do të shtrirja e saj do të jetë më e gjërë dhe këtë do ta dëshmojmë edhe në zgjedhjet lokale të këtij viti”, ka thënë Hasani.

Hasani, ndër të tjera ka shpalosur punën e degës që ai ka udhëhequr gjatë këtyre dy vjetëve. Ai ka falënderuar për punën gjithë anëtarët e Nisma-s në Gjilan, duke potencuar se rruga e Nismas nuk ka qenë fare e lehtë. “Gjatë kësaj kohe NISMA në Gjilan është shtrirë në çdo lagje dhe çdo fshat të qytetit. Por ky është vetëm fillimi, ne do të vazhdojmë të punojmë çdo ditë e më shumë që të shpijmë përpara politikat e NISMA’s.”, ka thënë Hasani.

Hasani ka vlerësuar se NISMA ka lindur dhe vazhdon të jetë si nevojë e qytetarëve të Kosovës.

“Me punën tonë ne kemi sjellë ndryshime të mëdha në skenën politike të vendit por edhe të qytetit tonë. Ne jemi një subjekt serioz e me qëllime të sakta”, ka shtuar ai.

Këshilli i degës përvec kryetarit ka zgjedhur edhe anëtarët e kryesisë së Nisma-s për Gjilanin.