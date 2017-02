Pamje 3D të strukturës së sheshit që po ndërtohet në Veri (Video)

Teksa punimet për ndërtimin e sheshit në veriun e Mitrovicës po vazhdojnë, tashmë janë publikuar edhe pamjet se si do të duket ky shesh dhe struktura e betonit në vend të murit ilegale, i cili u largua të dielën.

Ministri i Mjedisit dhe Planfikimit Hapësinor, Ferat Shala ka publikuar një video në anmiacion 3D ku paraqiten detaje për dukjen e sheshit, raporton lajmi.net

Ky shesh do të ndërtohet në bazë të marrëveshjes mes nivelit qendror dhe lokal të Kosovës, me zyrtarët e Serbisë, marrëveshje e cila u arrit me datën 4 shkurt.