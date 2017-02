Qeveria tregon se kur do ta dërgoj Demarkacionin në Kuvend

Qeveria e Kosovës ka treguar se gjatë këtij muaji do të provohet që marrëveshja e Demarkacionit të trajtohet në Kuvend.

Ratifikimi i Demarkacionit, Qeveria thotë se është kushti fundamental për liberalizimin e vizave.

Këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa njëherit edhe zëvendësministri i Pushtetit Lokal, Bajram Gecaj , për Gazetën Monitor ka deklaruar se do të provohet që ratifikimi i Demarkacionit të ndodhë gjatë këtij muaji.

Gecaj ka pohuar se Qeveria e Kosovës është duke pritur mendimin e komisionit për matjen e territorit dhe pastaj do të procedurojnë këtë çështje.

“ Ne do të bëjmë çmos që demarkacioni të ratifikohet gjatë këtij muaji, pasi që pastaj do ta kemi të vështirë, e ndoshta edhe të pamundur, që të kemi liberalizim vizash gjatë këtij viti. Po e presim fillimisht mendimin e komisionit për matjen e territorit dhe pastaj do të shohim”, ka thënë Gecaj.

Ndryshe kryeministri Mustafa, presidenti Thaçi dhe kryeparlamentari dje kanë zhvilluar një takim të për përbashkët.

Ata janë pajtuar që të vazhdohet me themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, të përmbyllet demarkacioni me Malin e Zi dhe të punohet për transformimin e FSK-së në ushtri të Kosovës.