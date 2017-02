Gruevski: Marrëveshja me BDI-në dështoi sepse refuzova gjuhën shqipe

Lideri i VMRO-së, Nikolla Gruevski, ka deklaruar se marrëveshja me Bashkimin Demokratik për Integrim nuk u arrit, pasi ai refuzoi zbatimin e platformës shqiptare.

Këtë ai e konfirmoi në takim me ambasadoren turke në Maqedoni, Tulin Erkal Kara.

Gjatë bisedimeve me Bashkimin Demokratik për Integrim, VMRO-ja ka qenë kundër vendosjes së dygjuhësisë në të gjithë territorin e vendit, por pajtohej me idenë që të gjendet ndonjë zgjidhje tjetër, në mënrë që gjuha të përparonte në zonat me shumicë shqiptare.

Partia e Gruevskit vazhdon të kujtojë se është ajo, që mori më shumë vota dhe mandate, dhe i mëshon sërish idesë së zgjedhjeve të reja, me argumentin se skenarët e tjerë mund të sillnin kriza të reja.

Sa për Prokurorinë Speciale, theksohet se ajo duhet të punojë në mënyrë profesionale, jo si zgjatim i LSDM-së dhe qendrave të tjera të jashtme, por sipas marrëveshjes së qershor-korrikut 2015 pa ndryshime, përfshirë këtu dhe moszgjatjen e mandatit të saj.