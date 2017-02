Tahiri: Më parë do të shpërbëhet BE-ja se Kosova të bëhet anëtare e saj

Politologu nga Kosova, Ramush Tahiri, ka vlerësuar se më e mundshme është të ndodhë shpërbërja e Bashkimt Evropian, sesa Kosova të integrohet në BE, raporton Zëri.info.

“Duket cinike por është e vërtetë, përpara do të shpërbëhet BE -ja sesa që Kosova do të bëhet anëtare e saj. Ne kemi mbi një miliard euro investime dhe donacione të huaja në energjetikë dhe nuk kemi rrymë”, ka deklaruar ai.

Sipas Tahirit, Kosova është vendi i vetëm pa liberalizim të vizave.

“Kosova e ka misionin më të madh ndërkombëtar në sundim të ligjit dhe rendit dhe jemi i vetmi vend pa liberalizim të vizave. Kosovarët nuk kanë lëvizje të lirë në BE, ndërkohë që një gjë e tillë i është mundësuar një vendi që është në luftë dhe që s’ka kontroll efektiv të territorit si është Ukraina”, ka shtuar ai.

E sa i përket kësaj çështjeje, Tahiri ka thënë se tashmë duket se të gjitha kriteret kanë rënë./Zëri