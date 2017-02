Gati terreni për murin e ri

Kryetari i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakiq, ka përcjellë nga afër fillimin e punimeve në ndërtimin e zonës së këmbësorëve në veri të urës. Ai tha se punimet në terren do të vazhdojnë sipas marrëveshjes me Qeverinë e Kosovës, ku do të ndërtohet një mburojë betoni me gjatësi 53 metra, si dhe do të vendosen shtylla zhytëse metali

Realizimi i projektit për ndërtimin e zonës së këmbësorëve në rrugën “Mbreti Peter”, në veri të Mitrovicës, ka filluar me matjet e terrenit dhe me hapjen themelore për murin e ri, i cili do të përbëhet nga elemente betoni.

“Ne nuk mund t’i përfundojmë sot punët që kemi filluar, por është e rëndësishme që sot t’i bëjmë matjet e terrenit dhe që punëtorët t’i hapin themelet për vendosjen e konstruksionit të ri prej betoni”, ka thënë Rakiq, pas fillimit të punimeve.

Ai ka dalë në vend me të filluar punët, rreth orës 9:00 dhe ka përcjellë nga afër punimet. “Ashtu siç jemi marrë vesh, më 4 shkurt, sot (e marte) po fillojmë ndërtimin e konstruksionit të ri, i cili do të tërhiqet më brenda zonës së këmbësorëve për 2.2 metra dhe ky konstruksion do t’i përshtatet ambientalisht edhe estetikisht zonës së këmbësorëve në rrugën ‘Mbreti Peter’”, ka thënë Rakiq, i cili duke paralajmëruar arritjen e shpejtë të inspektorëve të Ministrisë së Mjedisit dhe të Planifikimit Hapësinor të Republikës së Kosovës për, siç tha Rakiq, “që personalisht të binden në atë se do të respektohet ajo çfarë jemi marrë vesh, ai tha se “muri mbrojtës do të përbëhet nga elemente të betonit që do të vendosen në themelet që janë duke u hapur.

E ndërkaq, gjatë bisedës me inspektorët e MMPH-së, Rakiq ka ripërsëritur se do të zbatohet në përpikëri marrëveshja, ndërsa i ka lutur inspektorët që edhe t’i përmbahen asaj që “janë marrë vesh”. ...(Shkrimin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)