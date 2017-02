Redaktorja serbe: Asociacioni mund të sjellë tensione të reja në Kosovë

Redaktorja e portalit serb KoSSev, Tanja Lazareviq duke komentuar prishjen e murit ka deklaruar se krijimi i asociacionit si rezultat i këtij muri, do të mund të sillte tensione të reja në Kosovë.

“Asociacioni i komunave serbe nuk do të jetë zgjidhje, por vetëm një shkas për tensione të reja në Kosovë pasi zëri i serbëve nga veriu nuk është dëgjuar në negociata” ka thënë Lazareviq.

“Asgjë nuk ka inkurajuese as nga vendosja dhe as nga prishja e murit për qytetarët. Do të doja të kujtoj për publikun se historia e murit ishte aktuale qysh në viti 1999, 2000, 2001 dhe 2002, kurse serbët ishin në kërcënim nga shqiptarët”, ka deklaruar redaktorja serbe, transmeton lajmi.net

Ajo ka akuzuar institucionet serbe dhe ato të ndërkombëtare, pasi sipas saj qytetarët e veriut të Mitrovicës nuk po marrin pjesë në këto negociata të rëndësishme për ta.

“Muri ishte vetëm një simbol i situatës në të cilën po jetojmë, në të cilën kjo politikë ka vepruar në veriun e Kosovës, por unë këtu flas për interesat e qytetarëve dhe ata jetojnë në baltë”, theksoi Lazareviq.

“Shpresoj që të mos kemi tensione, muri, treni janë tema spektakolare të mediave serbe, shpresoj që qytetarët të kenë disa ditë pushim”, tha ajo.

Deklaratat e redaktores serbe erdhën pasi shefja e zyës së BE-së në Kosovë, Apostolova kishte thënë se Asociaioni pritet të themelohet shumë shpejtë.