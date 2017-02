Kryeministri me dy interpelanca të enjten

Seanca e radhës e Kuvendit të Kosovës do të mbahet të enjten me 9 shkurt, njofton Klan Kosova.

Kështu është vendosur gjatë mbledhjes së sotme të Kryesisë së Kuvendit.

Në seancë e së enjtes kryeministri Isa Mustafa do të paraqitet në dy interpelanca njëra nga të cilat ka të bëjë me situatën e krijuar në Mitrovicë kurse tjetra me përgjegjësinë mbi ligjin e sigurimeve shëndetësore në Kosovë.

Po këtë ditë deputetit do të flasin edhe për Forcën e Sigurisë së Kosovës, njofton Klan Kosova.