Në seancën e së enjtes debatohet për ushtrinë (LIVE)

Të enjten Kuvendi i Kosovës do të mbaj seancën e radhës e cila do të vazhdon edhe gjatë javës së ardhshme. Të enjten do të debatohet për çështjen e ushtrisë, kërkesë kjo të cilën e ka parashtruar deputeti i AAK-së, Daut Haradinaj. Kjo është bërë e ditur nga shefi grupit parlamentar të AAK-së, Pal Lekaj pas përfundimit të mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit. Lekaj gjithashtu ka folur edhe për çështjen e murit në veri të Ibrit, me ç'rast ka kërkuar që të mos ketë asnjë lloj muri në atë pjesë.



www.zeri.info by gazetazeri