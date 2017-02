Filloi seanca e kryesisë së Kuvendit

Ka filluar të mbahet mbledhja e Kryesisë së Kuvendit me kryetarët e grupeve parlamentare. Në këtë mbledhje pritet të vendoset se kur do mbahet seanca e rradhës e Kuvendit të Kosovës, po ashtu do caktohen pikat e ditës së seancës së ardhshmë parlamentare.

